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воскресенье, 21 февраля 2021 16:10

Элизабет Тэйлор отбила мужа у Марлен Дитрих
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21 февраля 1952 года англо-американская актриса Элизабет Тэйлор вышла замуж за английского актера Майкла Уайлдингом. Это был второй брак актрисы. Всего Тейлор была замужем 8 раз.

Элизабет Тэйлор познакомилась с Майклом Уайлдингом в Лондоне, где она снималась в фильме "Айвенго".

Их встреча в Англии была не первой: еще во время съемок фильма "Конспиратор" в 1949-м Элизабет уже "западала" на Майкла. Но тогда Уайлдинг не обратил на нее особого внимания. Но в этот раз отношения пары завязались стремительно: Майкл из вежливости предложил Лиз и ее подружке Пегги свои услуги в качестве лондонского ресторанного гида. Первый поход в один из ресторанчиков привел к тому, что Майкл и Элизабет уже больше не расставались вечерами, гуляя по лондонским улочкам, греясь в кофейнях, ужиная в интересных, колоритных местах.

"Месяца через полтора Элизабет заявила, что не мыслит себе без него жизни", - говорит журналистка и биограф Китти Келли. – "Майкл Уайлдинг, был женат, но жил с женой раздельно. Элизабет умоляла его подать на развод и жениться на ней. Уверенная в том, что Уайлдинг ответит согласием, она купила себе кольцо с огромным сапфиром, стала носить его на левой руке и объявила всему миру, что обручена со знаменитым английским актером. "Я наконец-то сделала ему предложение, – призналась она. – Он олицетворяет собой все то, что восхищает меня в мужчине. Таких, как он, я еще не встречала. Мы уже признались друг другу, что давно любим друг друга. Но он сказал, что я слишком молода и, может быть, еще передумаю. Когда я стала возражать, Майкл сказал, что нам следует подождать".

Элизабет Тейлор выходила замуж восемь раз. «Я спала только с теми, за кем была замужем. Много ли женщин могут похвастаться тем же?» - говорила актриса.
Второй муж Элизабет Тэйлор, актер Майкл Уайлдинг, был старше ее на 20 лет.
До появления Элизабет Тэйлор, Майкл ухаживал за Марлен Дитрих.
Элизабет Тэйлор выходит замуж за Майкла Уайлдинга. 21 февраля 1952 года
Брак с Майклом Уайлдингом длился 5 лет.

До появления Элизабет Майкл Уайлдинг активно ухаживал за Марлен Дитрих, был ее многолетним, преданным поклонником, сопровождавшим ее даже в салон красоты. Но Марлен не нужен был муж, к тому же внимание Майкла наскучило ей к тому времени. Тэйлор же поставила себе цель – непременно выйти замуж за аристократичного Уайдинга, который упорно сопротивлялся брачным узам. 19-летняя Тейлор обещала родить Майклу детей, тогда как 47-летняя Марлен на это уже была не способна.

Говорят, Марлен Дитрих возмущалась: "Что такое есть у нее, чего нет у меня?"

"Майкл Уайлдинг выглядел надежной стеной, за которой так хотелось спрятаться", - вспоминала Элизабет Тэйлор. – "Спокойный, мягкий, интеллигентный, на двадцать лет старше, отчего казался папочкой, чем не отец будущим детям? Проблема только в его супруге и еще больше его любовнице – самой Марлен Дитрих! Сейчас я могу признаться, что это стало важным аргументом за атаку на Майкла. Отбить любовника у Марлен Дитрих! И пусть меня называют разлучницей!"

Майкл все больше запутывался в своих отношениях: не хотел ссориться с женой, расставаться с Марлен Дитрих.

"Я ничего не делала, просто надоели нерешительные метания Майкла", - говорила Тейлор. – "Для него я была выходом из запутанной ситуации, в ответ на мой вопрос: "Милый, ты женишься на мне?" он промямлил нечто невразумительное, что при желании вполне можно принять за согласие или обещание.

"Ну что я могу поделать, если эта красотка вцепилась в меня, как кошка, всеми своими коготочками", - оправдывался Уайлдинг.

Мать Элизабет, Сара Тэйлор, была недовольна выбором дочери. Уайлдинг был беден. Сара решила сосредоточить все свое внимание на его аристократическом происхождении.

Сам Уайлдинг никогда не скрывал того, что его самой большой мечтой в жизни было "стать богатым и поменьше работать, чтобы не изнурять себя работой". Ленивый от природы, он радовался деньгам, которые давала ему актерская профессия, однако театральная карьера не являлась для него смыслом жизни.

19-летняя Элизабет и 39-летний Майкл поженились 21 февраля 1952 года. Тэйлор решила праздновать свадьбу в отеле Bel Air, в котором отмечали и ее первое замужество. В этот раз все было намного проще. Лиз надела скромное платье с жакетом, отказалась от фаты и украсила прическу цветами.

Этот брак был счастливым и спокойным. Спустя годы Уайлдинг признался, что когда Лиз пыталась устроить ему сцену, он молча позволял ей выпустить пар.

"Я просто говорил ей: "Да, моя дорогая", или: "Разумеется, моя драгоценная", "Хорошо, милая", – однако это не имело на нее ровно никакого воздействия. Она распалялась еще больше".

Тейлор много работала и в перерывах между съемками родила Майклу двоих сыновей — Майкла и Кристофера. Но через пять лет рутина и тихое семейное счастье наскучили Элизабет, в январе 1957 года она развелась с Майклом.

У Тэйлор было семь мужей, но свадеб в ее жизни было восемь: дважды она вышла замуж и дважды развелась с голливудским актером Ричардом Бертоном. Многие думают, что именно он – одновременно ее пятый и шестой муж – был любовью всей ее жизни. Сама актриса называла его скорее своей "родственной душой" (как и Майка Тодда – единственного ее мужа, который не развелся с Тейлор, а погиб в автокатастрофе).

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Дата
21
февраля

Элизабет Тэйлор отбила мужа у Марлен Дитрих

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