 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1377
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 4968
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1575
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1872
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3484
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6858
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67505
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1215
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2511
Фото
Все фото
4
7
3
4
4
Эль Фаннинг потеряла сознание через тесное платье
Эль Фаннинг потеряла сознание через тесное платье
Дочь Джонни Деппа ушла на прогулку без бюстгальтера
Дочь Джонни Деппа ушла на прогулку без бюстгальтера
Анна Седокова демонстрирует грудь в лифте
Анна Седокова демонстрирует грудь в лифте
Кейт Миддлтон покаталась на тарзанке и посадила цветы
Кейт Миддлтон покаталась на тарзанке и посадила цветы
52-летняя Холли Берри засветила грудь в кожаном комбинезоне
52-летняя Холли Берри засветила грудь в кожаном комбинезоне
Видео
Все видео
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
Кендалл Дженнер показала "прелести" в пикантной съёмке
Кендалл Дженнер показала "прелести" в пикантной съёмке
Вышел тизер "Малефисента: Владычица тьмы"
Вышел тизер "Малефисента: Владычица тьмы"
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1377
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 531
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1044
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1881
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10008
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1044
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 18:50

Эль Фаннинг потеряла сознание через тесное платье
4

  Комментировать

На ужин актриса пришла в платье от Prada
Фото: dailymail.co.uk
На ужин актриса пришла в платье от Prada
На ужин актриса пришла в платье от Prada
Дакота и Эль Фаннинг

Американская актриса 21-летняя Эль Фаннинг потеряла сознание во время одного из событий в рамках Каннского кинофестиваля. В этом году она была в жюри.

На ужине Chopard Trophee Эль стало плохо и она упала со стула. Рядом была ее сестра Дакота, которая помогла подняться. Актрисе потребовалась помощь врачей. Перед этим актер Колин Ферт, который сидел рядом, быстро вскочил на ноги и предложил свою помощь. Французская актриса Марион Котийяр положила руку на сердце звезде "Малефисенты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дочь Джонни Деппа ушла на прогулку без бюстгальтера

Для мероприятия Эль выбрала бежевое платье с зауженной талией, обнаженными плечами и пышной юбкой от Prada. В Instagram знаменитость написала, что чувствует себя хорошо, а инцидент произошел из-за туго затянутого корсета.

Переглянути цей допис в Instagram

Oops, had a fainting spell tonight in my 1950's Prada prom dress but it's all good!! #dresstootight #timeofthemonth

Допис, поширений Elle Fanning (@ellefanning)

Недавно студия Disney выпустила тизер фильма "Малефисента: Владычица тьмы". Это продолжение "Малефисенты", которая вышла в 2014-м. В обеих картинах Эль Фаннинг сыграла принцессу Аврору.

Daily Mail
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эль Фаннинг потеряла сознание через тесное платье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

В Харькове начали издавать Украинский журнал

Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного

Начали формировать новые украинские войска

Огромные часы остановились из-за жары

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 107711
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 Просмотров: 102459
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 30808
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 27495
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 21312
Знаменитости
Дочь Джонни Деппа ушла на прогулку без бюстгальтера
Дочь Джонни Деппа ушла на прогулку без бюстгальтера
7
 Просмотров: 2313
Дочь Кошевого хочет победить на популярном шоу
Дочь Кошевого хочет победить на популярном шоу Просмотров: 756
Анна Седокова демонстрирует грудь в лифте
Анна Седокова демонстрирует грудь в лифте
3
 Просмотров: 1377
Стало известно, кто приодел первую леди на инаугурацию
Стало известно, кто приодел первую леди на инаугурацию Просмотров: 7866
Софи Тернер поблагодарила свою героиню из "Игры престолов"
Софи Тернер поблагодарила свою героиню из "Игры престолов" Просмотров: 126
Больше всего комментируют
10
Зеленский распускает Раду
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
4
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 35025
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua