Эль Фаннинг потеряла сознание через тесное платье

Американская актриса 21-летняя Эль Фаннинг потеряла сознание во время одного из событий в рамках Каннского кинофестиваля. В этом году она была в жюри.
На ужине Chopard Trophee Эль стало плохо и она упала со стула. Рядом была ее сестра Дакота, которая помогла подняться. Актрисе потребовалась помощь врачей. Перед этим актер Колин Ферт, который сидел рядом, быстро вскочил на ноги и предложил свою помощь. Французская актриса Марион Котийяр положила руку на сердце звезде "Малефисенты".
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Для мероприятия Эль выбрала бежевое платье с зауженной талией, обнаженными плечами и пышной юбкой от Prada. В Instagram знаменитость написала, что чувствует себя хорошо, а инцидент произошел из-за туго затянутого корсета.
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Oops, had a fainting spell tonight in my 1950's Prada prom dress but it's all good!! #dresstootight #timeofthemonth
Недавно студия Disney выпустила тизер фильма "Малефисента: Владычица тьмы". Это продолжение "Малефисенты", которая вышла в 2014-м. В обеих картинах Эль Фаннинг сыграла принцессу Аврору.
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