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пятница, 07 февраля 2020 12:59

Экс-жена Остапчука рассказала об угрозах со стороны бывшего мужа

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Экс-жена Остапчука рассказала об угрозах со стороны бывшего мужа
Фото: korupciya.com

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука Елена Войченко раскрыла новые подробности поведения экс-мужа.

Владимир Остапчук угрожал экс-жене, о чем она написала в своем Instagram.

"Когда речь идет о детях, нельзя делать вид, что у них нет потребностей. Нельзя молчать! Страшно оказаться один на один с влиятельным и беспринципным человеком, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы избежать ответственности. Но ложь - это ложь, даже если прятать ее за лицемерной улыбкой. Правда на моей стороне, в ней моя сила", - написала Войченко.

Также женщина надеется, что бывший муж одумается и перестанет себя так вести.

"Я все еще надеюсь и верю, что человек, который так гордится собой, опомнится и возьмет ответственность за поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью "в прошлой жизни", а при этом щеголять статусом "образцового отца" невозможно", - отметила Войченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владимир Остапчук впервые рассказал о причине развода

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что думает о решении экс-жены дать интервью о разводе.

Такое решение - результат женской обиды и злости, заявил шоумен на своей странице в Instagram.

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