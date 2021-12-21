Экс-участник группы Dzidzio с любимой и сыном стали персонажами "Симпсонов"

Шоумен Юлик, ранее бывший участником группы Dzidzio, поделился необычным кадром.

Назар Гук, настоящее имя музыканта, превратился в главного персонажа мультфильма "Симпсоны" – Гомера. Его жена Екатерина предстала в образе Мардж, а сын Денис – Барта. Фотографию опубликовал в Instagram.

Фото: instagram.com/julikofficial

В комментариях поклонники отреагировали на фото:

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"Вау", "Портрет крутой", "Красивые", "Прикольно".

В 2016 году к группе Dzidzio присоединился Орест Галицкий. В 2017 году стало известно об уходе из состава коллектива клавишника Назара Гука (Юлика).