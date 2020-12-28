Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"

Надежда Мейхер сказала, что выполнит одну из своих любимых песен. Фото: instagram.com/nadyameiher/

В 11-м сезоне шоу "Голос страны" примет участие украинская певица Надежда Мейхер.

Экс-участница группы "ВИА Гра" выступит на сцене перед своими коллегами. Надежда пока что не признается, какую песню исполнит на шоу, сообщили в сюжете ТСН.

"Мне кажется, это здорово принять участие в таком проекте, который уже идет не один сезон. С удовольствием спою одну из своих любимых песен", - сказала певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцы потратят на новогодний стол

По словам Мейхер, каждое ее выступление, как первое. Именно поэтому она не злоупотребляет подготовкой, а за несколько часов до выступления пришла на репетицию.

Также она отметила, что не переживает, развернется кто-то из звездных тренеров к ней или нет.

"Этот проект открывает новые лица, новые голоса или относительно новые, но не тех, кто давно в шоу-бизе и творчестве... И с тремя детьми", - добавила певица.

Новый сезон шоу "Голос страны" начнется уже скоро. Звездными тренерами 11-го сезона станут Тина Кароль, DOROFEEVA, MONATIK и Олег Винник.