Экс-участница "Неангелов" рассказала о табу в сексе

Украинская певица, экс-участница группы "Неангелы" 36-летняя Слава Каминская призналась, что стала более раскованной в сексе. Но считает, что у каждого человека собственные рамки свободы.

Артистка рассказала, что никогда не практиковала БДСМ. В интервью "Люкс ФМ" звезда отметила, что это не для нее.

У Каминской также никогда не было секса втроем. Певица отметила, что "пока не доросла до такого".

Фото: instagram.com/babaslavka

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Недавно Каминская опубликовала в Instagram фотографию с возлюбленным. Фанаты давно приписывали ей новый роман после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским в 2019 году.