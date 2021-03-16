 
Ексклюзивы
1/5
Введут ли в Украине локдаун. Мнение эксперта
Введут ли в Украине локдаун. Мнение эксперта
Просмотров: 945
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 630
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3420
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 162
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 540
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2655
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1143
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 531
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2898
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
5
8
4
5
6
Экс-участница &quot;Неангелов&quot; рассказала о табу в сексе
Экс-участница "Неангелов" рассказала о табу в сексе
Модель потратила миллион, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян
Модель потратила миллион, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян
&quot;Не эгоистично любить себя&quot;: модель в мокрой майке захватила откровенными фото
"Не эгоистично любить себя": модель в мокрой майке захватила откровенными фото
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Звезда &quot;Отчаянных домохозяек&quot; похвасталась подтянутым телом
Звезда "Отчаянных домохозяек" похвасталась подтянутым телом
Видео
Все видео
"Мій талісман". Тоня Матвиенко удивила дуэтом с украинским исполнителем
"Мій талісман". Тоня Матвиенко удивила дуэтом с украинским исполнителем
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Как прошли первые вокальные бои "Голоса страны"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Назвали песню года по версии "Грэмми"
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Tayanna представила ремикс интимного сингла
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 828
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2754
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 405
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 963
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
вторник, 16 марта 2021 11:58

Экс-участница "Неангелов" рассказала о табу в сексе
5

  Комментировать

Украинская певица, экс-участница группы "Неангелы" 36-летняя Слава Каминская призналась, что стала более раскованной в сексе. Но считает, что у каждого человека собственные рамки свободы.

Артистка рассказала, что никогда не практиковала БДСМ. В интервью "Люкс ФМ" звезда отметила, что это не для нее.

У Каминской также никогда не было секса втроем. Певица отметила, что "пока не доросла до такого".

Фото: instagram.com/babaslavka

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже история. Группа "Неангелы" распалась после 15 лет существования

Недавно Каминская опубликовала в Instagram фотографию с возлюбленным. Фанаты давно приписывали ей новый роман после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским в 2019 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-участница "Неангелов" рассказала о табу в сексе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
марта

В тюрьме умер бывший начальник генштаба

Испытали первый беспроводной телефон

Презентовали автомобиль на солнечных батареях

Диктатор применил газовую атаку против собственного населения

Письменник спас уникальный собор от уничтожения

Журналист провел 7 лет в плену исламистов

Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 12006
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 11169
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
 Просмотров: 10008
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом Просмотров: 9891
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 9811
Знаменитости
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко Просмотров: 288
Борщ и хачапури: Дмитрий Коляденко из-за карантина хотел сменить профессию
Борщ и хачапури: Дмитрий Коляденко из-за карантина хотел сменить профессию
 Просмотров: 297
Модель потратила миллион, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян
Модель потратила миллион, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян
8
 Просмотров: 1971
"Не эгоистично любить себя": модель в мокрой майке захватила откровенными фото
"Не эгоистично любить себя": модель в мокрой майке захватила откровенными фото
4
 Просмотров: 2241
"У него есть особняк на склонах". Украинская модель рассказала, как познакомилась с Ди Каприо
"У него есть особняк на склонах". Украинская модель рассказала, как познакомилась с Ди Каприо Просмотров: 918
Больше всего комментируют
27
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
8
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
3
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
1
Над Дубинским нависли черные тучи
1
К потере Крыма привели равнодушие и жадность власти - Палица
Голосов: 42735
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть