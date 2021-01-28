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четверг, 28 января 2021 23:46

"Экстремальная смелость": Деми Роуз в микротрусиках зажгла сеть
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Деми Роуз поражает соблазнительными снимками
Фото: Instagram.com
Деми Роуз поражает соблазнительными снимками
Деми Роуз поражает соблазнительными снимками
Деми Роуз поражает соблазнительными снимками
Деми Роуз поражает соблазнительными снимками

Розовые микротрусики и такого же цвета топ, не утаил соблазнительные прелести 25-летней британской модели Деми Роуз. Именно в таком наряде звезда появилась на свежей фотографии, опубликовавшая на своей странице в Instagram. Образ дополнила розовыми очками от солнца.

"Экстремальная смелость", - прокомментировал один из подписчиков.

В ответ модель загрузила фото, на которых она позирует абсолютно голая, лежа на траве и с книгой в руке.

Фотографии сразу же набрали полмиллиона лайков.

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Модель Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме. Там закончила колледж по специальности "косметология", свободно владеет испанским языком. Ее параметры не являются типичными для топ-модели - рост только 157 сантиметров, однако пышные формы и тонкая талия не оставляют равнодушными многочисленных поклонников.

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