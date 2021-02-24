Экстравагантная реперка засветила обнаженную грудь

Фото: Instagram.com

Американская реперка Карди Би удивляет своей фанов эпатажными образами. Последние фотографии, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram, сразу же набрали полтора миллиона лайков.

Карди Би как всегда поражает екстравагантним видом. На фото она предстала в черных трусиках, юбке с крупной сетки и босоножках на высоких каблуках. Образ дополнила высокими перчатками. Роскошные длинные волосы уклала объемными локонами. На фотографиях реперка не постеснялась засветить обнаженную грудь.

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Американская реперка Карди Би получила первую главную роль в кино. Снимется в комедии "Дом престарелых" студии Paramount.