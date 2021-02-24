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среда, 24 февраля 2021 23:46

Экстравагантная реперка засветила обнаженную грудь
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Американская реперка Карди Би удивляет своей фанатов эпатажными образами
Фото: Instagram.com
Американская реперка Карди Би удивляет своей фанатов эпатажными образами
Американская реперка Карди Би удивляет своей фанатов эпатажными образами
Американская реперка Карди Би удивляет своей фанатов эпатажными образами
Американская реперка Карди Би удивляет своей фанатов эпатажными образами

Американская реперка Карди Би удивляет своей фанов эпатажными образами. Последние фотографии, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram, сразу же набрали полтора миллиона лайков.

Карди Би как всегда поражает екстравагантним видом. На фото она предстала в черных трусиках, юбке с крупной сетки и босоножках на высоких каблуках. Образ дополнила высокими перчатками. Роскошные длинные волосы уклала объемными локонами. На фотографиях реперка не постеснялась засветить обнаженную грудь.

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Американская реперка Карди Би получила первую главную роль в кино. Снимется в комедии "Дом престарелых" студии Paramount.

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