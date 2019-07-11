Экстравагантная певица отменила концерт из-за гендерной дискриминац

Ники Минаж поддержала права женщин и ЛГБТ-сообщества. Фото: 300experts.ru

Американская певица Ники Минаж отменила концерт в Саудовской Аравии, который запланирован на 18 июля, из-за поддержки прав женщин и ЛГБТ меньшинств.

Отмена выступления произошла из-за свободы выражения мнений в стране, сообщило издание Associated Press.

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В Саудовской Аравии до сих пор употребляется расовая и гендерная дискриминация между мужчинами-одиночками и женщинами во многих ресторанах, кафе, общественных школах и университетах. Некоторые правила изменились, поэтому теперь женщинам разрешается ездить и посещать события на спортивных стадионах в одиночестве.

На прошлой неделе Фонд прав человека выступил с заявлением, в котором призвал Минаж и других исполнителей выйти из шоу фестиваля Jeddah World Fest.

"После тщательного размышления я решила отменить запланированное выступление на Jeddah World Fest. Я хочу показать шоу для своих поклонников, но после того, как я узнала о гендерных проблемах в стране - отменила концерт. Считаю важным четко заявить о своей поддержке прав женщин, ЛГБТ-сообщества и свободы выражения мнений ". - заявила Ники Минаж.

Женщины Саудовской Аравии имеют больше запретов чем мужчины. Без опекунства мужского пола (отца, брата, сына, мужа, дедушки) женщины не имеют права получить паспорт, банковскую карту, начинать бизнес, выезжать за границу, ходить в одиночестве по улице. Власть даже внедрила строгий дресс-код для женского пола. По рейтингу Всемирного экономического форума, Саудовская Аравия находится на 141 месте из возможных 149 по равенству женщин и мужчин.