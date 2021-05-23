Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации

Автор: instagram.com/slavia_official Певица Slavia поделилась способом своей мотивации

Экс-супруга Dzidzio, певица Slavia - Ярослава Притула, поделилась с поклонниками новой фотографией, а также способом своей мотивации.

Снимок опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица предстала в соблазнительном образе, надев кожаную миниюбку и продемонстрировав стройные ноги.

Под фото рассказала о своем методе мотивации.

"Все причины внутри. Снаружи только возможности". Эта фраза сделала не один мой день. Люблю мотивировать себя и других. Моя мотивация: иногда напоминай себе, что ты "0", не воспринимая это буквально. Из любви к себе время от времени полезно обнуляться (всегда есть куда расти), и не стесняйся этого, потому что некоторым к твоему "0" еще надо дорасти ", - поделилась Ярослава.

Окончила сообщение строками:

"Некоторым далеко идти до твоего "нуля"

Не гордыня, но гордость сделает из тебя Короля

Налей вина молодого в стакан хрустальный

Не терпения, а выдержка сделает из тебя Королеву".

Поклонники одобрили пост певицы и отметили ее яркий образ.

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Исполнитель Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, объявил о разводе с женой Ярославой. Пара вместе провела 20 лет, семь из которых - в браке. Артист признался, что супруги готовится к официальному разрыву отношений.