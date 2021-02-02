Экс-невеста Мэнсона обвиняет его в насилии и изнасиловании

Американская актриса 33-летняя Эван Рэйчел Вуд заявила, что певец 52-летний Мэрилин Мэнсон "ужасно издевался" над ней все 3 года, что они встречались.

Звезда сериала "Мир Дикого Запада" и ранее утверждала, что пережила домашнее насилие и изнасилование, но лишь вчера в Instagram впервые прямо обвинила Мэнсона.

"Имя моего абьюзера - Брайан Уорнер, который также известен миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, а затем ужасно издевался в течение многих лет. Он подчинил меня и манипулировал. Я больше не хочу жить в страхе, что мне отомстят, и будут меня шантажировать или поливать грязью. Пока он не начнет разрушать еще чьи-то жизни, я хочу разоблачить этого опасного человека и заявить, что многие люди в этом бизнесе ему потакали", - написала она.

Фото: instagram.com/evanrachelwood

В понедельник еще несколько женщин сделали похожие заявления в соцсетях и обвинили Мэнсона в издевательствах.

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Роман Мэнсона с Вуд начался в 2007 году, а в 2010-м они обручились. В том же году пара разорвала отношения. Вуд в 2019-м предложила законопроект, продлевающий срок ответственности за домашнее насилие с 3 до 5 лет. В октябре того же года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал этот законопроект, и в 2020 году тот стал законом. Тогда же, давая показания в Конгрессе, Вуд заявила, что Мэнсон скрывал от нее свою зависимость от алкоголя и наркотиков, и что у него случались приступы безграничных ревности, когда он громил дом, запирал ее в комнате и угрожал.

В прошлом году Мэнсон прервал интервью с изданием Metal Hammer после вопроса о его отношениях с Вуд и другими женщинами.