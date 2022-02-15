Экс-министр Дубилет женился во второй раз: кадры с его избранницей

Основательница бренда Bettter Юлия Пелипас вышла замуж за бизнесмена, экс-министра Кабмина и экс-соучредителя monobank Дмитрия Дубилета. Пара встречалась полтора года.

Супруги признались о решительном поступке в День всех влюбленных. Об этом дизайнер рассказала в Instagram.

"Кстати, мы поженились. На фото видно, что муж об этом думает", - с юмором подписала Пелипас.

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Фото: instagram.com/juliepelipas

Еще в октябре 2020 года бывший министр Кабинета министров, IT-специалист и бизнесмен Дмитрий Дубилет показал избранницу в Instagram. Любимой Дубилета стала бывшая фэшн-директор украинского Vogue Юлия Пелипас. Для Дубилета это второй брак. В 2019 году он развелся с Екатериной Кузьменко.