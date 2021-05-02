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воскресенье, 02 мая 2021 09:55

Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью

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Екатерина Осадчая ошарашила приятной новостью
"Светская жизнь" посетила певицу Олю Полякову на отдыхе в Турции. Фото: скриншот с видео

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая станет мамой в третий раз.

Радостной новостью знаменитость поделилась во время нового выпуска программы "Светская жизнь". Телезвезда прилетела на отдых в Турцию к певице Оли Поляковой. И та сразу же заметила изменения во внешности Осадчей.

"Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить. Или ты хорошо позавтракала, или мне кажется?" - спросила исполнительница.

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Телеведущая ответила, что действительно ожидает пополнения.

"Да, мы с Юрой ждем пополнения. Еще не мама-героиня, но многодетная", - сказала Осадчая.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В этом же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также Екатерина воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.

Ведущая Екатерина Осадчая опубликовала фото из отпуска. На последних фотографиях звезда позирует на фоне невероятной горы Тахталы.

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