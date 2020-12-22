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вторник, 22 декабря 2020 11:14

Екатерина Кухар показала стильную елку и 1-й этап ремонта
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Екатерина Кухар несколько месяцев возглавляет Киевское хореографическое училище
Фото: Татьяна Кожемякина
Екатерина Кухар несколько месяцев возглавляет Киевское хореографическое училище
Екатерина Кухар несколько месяцев возглавляет Киевское хореографическое училище
Екатерина Кухар несколько месяцев возглавляет Киевское хореографическое училище
Екатерина Кухар несколько месяцев возглавляет Киевское хореографическое училище

В преддверии новогодних праздников все звезды хвастаются главным символом торжества – елкой. Прима-балерина, а теперь еще и руководитель хореографического училища, Екатерина Кухар показала елку, которой она порадовала студентов Киевского государственного хореографического училища.

Без подарков тоже не обошлось. Катерина Кухар, как и обещала, начала ремонт в училище. В новом 2021 году студенты и дети смогут переодеваться в отремонтированных раздевалках.

"Мне хотелось детям подарить праздник, - говорит Екатерина Кухар. - Они много трудились и ждут чудес. Стараюсь для них, чтоб их жизнь была наполнена прекрасными мгновениями. В этом году в хореографическом училище будет 2 невероятно красивых елочки. Одну мы уже поставили. Она белого цвета, словно символ балета и приходящего года, украшена золотыми шариками и балеринами – это идея флористов. Она радует всем глаз и повышает творческое настроение. 2-ю елку мы украшаем синими и серебренными игрушками на сцене вместе с детьми, с 5 классом и 3 курсом. Это будет одна из наших ежегодных добрых традиций. Символично, что для одних это первая елка, для других последняя в стенах их альма-матер".

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Екатерина Кухар также поделилась главной радостью: "Когда я пришла в училище, его материально-техническая база была в ужасном состоянии. У меня даже слезы на глаза навернулись. Но за 4 месяца мне удалось без дополнительного государственного финансирования сделать ремонт в 8 раздевалках, 3 уборных и в 2 душевых комнатах, которые, к слову, не работали более 30 лет, еще когда я была студенткой. У детей наконец появляется возможность после сложных физических нагрузок принять душ.

Конечно это только малая часть большого пути, всего 1 процент из того, что требуется сейчас зданию. Но дорогу осилит идущий", - подвела итог прима.

По словам Екатерины Кухар был основан благотворительный фонд "Возрождение КГХУ" и собрано 71 тыс. грн для нужд училища.
"Каждый может приобщиться к помощи и отправить посильную сумму на возрождение единственного в Украине хореографического училища", - отметила Екатерина Кухар.

Автор: Валерия Радзиевская
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