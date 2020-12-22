Екатерина Кухар показала стильную елку и 1-й этап ремонта

Фото: Татьяна Кожемякина

В преддверии новогодних праздников все звезды хвастаются главным символом торжества – елкой. Прима-балерина, а теперь еще и руководитель хореографического училища, Екатерина Кухар показала елку, которой она порадовала студентов Киевского государственного хореографического училища.

Без подарков тоже не обошлось. Катерина Кухар, как и обещала, начала ремонт в училище. В новом 2021 году студенты и дети смогут переодеваться в отремонтированных раздевалках.

"Мне хотелось детям подарить праздник, - говорит Екатерина Кухар. - Они много трудились и ждут чудес. Стараюсь для них, чтоб их жизнь была наполнена прекрасными мгновениями. В этом году в хореографическом училище будет 2 невероятно красивых елочки. Одну мы уже поставили. Она белого цвета, словно символ балета и приходящего года, украшена золотыми шариками и балеринами – это идея флористов. Она радует всем глаз и повышает творческое настроение. 2-ю елку мы украшаем синими и серебренными игрушками на сцене вместе с детьми, с 5 классом и 3 курсом. Это будет одна из наших ежегодных добрых традиций. Символично, что для одних это первая елка, для других последняя в стенах их альма-матер".

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Екатерина Кухар также поделилась главной радостью: "Когда я пришла в училище, его материально-техническая база была в ужасном состоянии. У меня даже слезы на глаза навернулись. Но за 4 месяца мне удалось без дополнительного государственного финансирования сделать ремонт в 8 раздевалках, 3 уборных и в 2 душевых комнатах, которые, к слову, не работали более 30 лет, еще когда я была студенткой. У детей наконец появляется возможность после сложных физических нагрузок принять душ.

Конечно это только малая часть большого пути, всего 1 процент из того, что требуется сейчас зданию. Но дорогу осилит идущий", - подвела итог прима.

По словам Екатерины Кухар был основан благотворительный фонд "Возрождение КГХУ" и собрано 71 тыс. грн для нужд училища.

"Каждый может приобщиться к помощи и отправить посильную сумму на возрождение единственного в Украине хореографического училища", - отметила Екатерина Кухар.