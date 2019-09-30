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понедельник, 30 сентября 2019 12:54

Екатерина Кухар - гадалка, а Поплавский - министр: чем удивит украинская комедия "Большие Вуйки"
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Кадры со съёмок сериала "Большие Вуйки".
Фото: Пресс-служба телеканала "1+1"
Кадры со съёмок сериала "Большие Вуйки".
Кадры со съёмок сериала "Большие Вуйки".

Украинский комедийный сериал "Большие Вуйки" появится на телеэкранах 14 октября на "1+1".

Подробностями поделилась пресс-служба телеканала "1+1".

В фильме рассказывается о приключениях гуцулов с "Последнего москаля" в Киеве. Кроме уже известных зрителю героев, в сериале появится много украинских звезд в самых неожиданных образах.

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В сериале сыграют Надежда Мейхер, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Дмитрий Коляденко, Евгений Кот, Фагот и Фоззи из группы ТНМК, Екатерина Кухар, Игорь Ласточкин и Михаил Поплавский.

Надежда Мейхер получила роль новой любви Ивана Петрук, Екатерина Кухар - гадалка, а Михаил Поплавский - уважаемый Министр инфраструктуры.

По сюжету комедии, делегация вуйок приедет в Киев, чтобы попасть на встречу к министру инфраструктуры и добиться строительства дороги в родное село.

Киев приготовит для героев невероятные приключения и испытания - вуйки развлекутся на массовых фестивалях, откроют для себя модные молодежные места, заблудятся в центре и застрянут в пробке.

Съемки закончились 2 месяца назад.

Недавно прима-балерина 37-летняя Екатерина Кухар снялась для глянцевого журнала Vogue Italia. Сайт издания разместил у себя на портале совместную съемку украинского фотографа Вадима Яцуна со звездой.

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Дата
30
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