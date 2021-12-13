Ефросинина в красном нижнем белье вспомнила интимные подробности с любимым

Телеведущая 42-летняя Маша Ефросинина похвасталась фигурой в соблазнительном нижнем белье. Звезда показала стройные ноги и пресс.

Поделилась снимками, на которых предстала в красном комплекте нижнего белья, в Instagram. Также поделилась пикантными подробностями в начале отношений с бизнесменом 46-летним Тимуром Хромаевым.

"Свой первый комплект красного белья я приобрела в 2002 году - после знакомства со своим будущим мужем. Тогда я думала примерно так: "Не умеешь готовить, бери парня красными трусами", - пошутила в посте Ефросинина.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Она вспомнила, как покупала комплект нижнего белья в самом дорогом магазине столицы.

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"Глядя на ценник кружевного "бесстыдства" на себе, понимала, что на него пойдет моя месячная зарплата. Продавщица увидела на моем лице сомнение и сказала: "Девушка, поймите, когда на вас красное белье, вы хоть в мешке ходите, в ваших глазах и привычках безоговорочно будет сексуальность", - добавила ведущая.

Телеведущая Мария Ефросинина показала, как отдыхает на Мальдивских островах. Звезда летала в отпуск вместе с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Александром. На одном из фото позировала в желтом ретро-бикини, показывая стройную фигуру.