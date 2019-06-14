Джордж Клуни вытащил Брэда Питта на свидание

Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели выходные в Риме. Фото: 24tv.ua

Бывшие супруги, голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон отдохнули вместе в Риме.

Джордж Клуни с женой Амалией вытащили знаменитостей на выходные в Италию, сообщило издание New Idea.

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Клуни никогда не был поклонником бывшей жены Питта - Анджелины Джоли. Поэтому Джордж решил сделать всё, чтобы его друг Брэд наконец расслабился и отдохнул.

"Брэд никогда не выглядел таким счастливым. Дженнифер была очень взволнованной, но это было оправдано, ведь Брэд бросил её ради Анджелины. Но, несмотря на это, они остались вместе в частной вилле в Риме", - поделился инсайдер издания New Idea.