Джордж Клуни вытащил Брэда Питта на свидание

Бывшие супруги, голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон отдохнули вместе в Риме.
Джордж Клуни с женой Амалией вытащили знаменитостей на выходные в Италию, сообщило издание New Idea.
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Клуни никогда не был поклонником бывшей жены Питта - Анджелины Джоли. Поэтому Джордж решил сделать всё, чтобы его друг Брэд наконец расслабился и отдохнул.
"Брэд никогда не выглядел таким счастливым. Дженнифер была очень взволнованной, но это было оправдано, ведь Брэд бросил её ради Анджелины. Но, несмотря на это, они остались вместе в частной вилле в Риме", - поделился инсайдер издания New Idea.
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