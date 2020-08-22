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суббота, 22 августа 2020 16:54

Джон Траволта запостил трогательное видео в память об умершей жене

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Джон Траволта запостил трогательное видео в память об умершей жене
С момента смерти жены Джона Траволты прошло почти полтора месяца. Фото: Reuters

Американский актер Джон Траволта впервые с момента смерти жены проявил активность в социальных сетях. Он опубликовал в инстаграме видео, где танцует медленный танец с дочкой Эллой.

"Моя дочь Элла и я танцуем в память о маме. Одним из самых любимых занятий Келли было танцевать со мной",
- написал певец.

Поклонники выразили сочувствие в комментариях: "Не могу поверить, что ее нет", "Как это мило. Вы справитесь с этим", "Мое сердце с вами".

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12 июля умерла Келли Престон, голливудская актриса и дружина Джона Траволты.

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