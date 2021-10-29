Джоли поразила сказочным образом перед премьерой "Вечных": захватывающие кадры

Голливудская киноактриса 46-летняя Анджелина Джоли продолжает ошеломлять роскошными образами на мировых премьерах супергеройской ленты "Вечные", в которой сыграла главную роль. На этот раз звезда предстала в пышном платье.
Джоли позировала для специального портрета перед лондонским показом фильма. Оскароносная актриса устроила фотосессию на крыше на фоне города. Выбрала платье от Valentino Haute Couture из коллекции осень-зима 2018.
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Предстала перед объективом британского фотографа Мисана Харримана. Снимки сделаны 27 октября по заказу Walt Disney Studios.
Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила премьеру супергеройского фильма "Вечные", которая состоялась 18 октября в американском Лос-Анджелесе. По красной дорожке кинозвезда прошлась с пятью детьми.
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