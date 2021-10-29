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пятница, 29 октября 2021 11:34

Джоли поразила сказочным образом перед премьерой "Вечных": захватывающие кадры
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Голливудская киноактриса 46-летняя Анджелина Джоли продолжает ошеломлять роскошными образами на мировых премьерах супергеройской ленты "Вечные", в которой сыграла главную роль. На этот раз звезда предстала в пышном платье.

Джоли позировала для специального портрета перед лондонским показом фильма. Оскароносная актриса устроила фотосессию на крыше на фоне города. Выбрала платье от Valentino Haute Couture из коллекции осень-зима 2018.

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Предстала перед объективом британского фотографа Мисана Харримана. Снимки сделаны 27 октября по заказу Walt Disney Studios.

Голливудская актриса Анджелина Джоли позировала в роскошном пышном платье от кутюрного Valentino
Фото: Мисан Харриман для Walt Disney Studios / vogue.co.uk
Голливудская актриса Анджелина Джоли позировала в роскошном пышном платье от кутюрного Valentino
Джоли продолжает поражать роскошными образами на мировых премьерах супергеройской ленты "Вечные"
Джоли продолжает поражать роскошными образами на мировых премьерах супергеройской ленты "Вечные"
Джоли продолжает поражать роскошными образами на мировых премьерах супергеройской ленты "Вечные"

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила премьеру супергеройского фильма "Вечные", которая состоялась 18 октября в американском Лос-Анджелесе. По красной дорожке кинозвезда прошлась с пятью детьми.

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Дата
29
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