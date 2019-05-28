Джиджи Хадид засветила стройную фигуру в крошечном бикини

Американская супермодель Джиджи Хадид позировала в белье для обложки мексиканского Vogue.

Откровенные снимки попали на официальную страницу глянца в соцсети.

Девушка сменила много образов. Модель примерила купальники разных цветов и фасонов.

Дополняли образ манекенщицы соломенная шляпка и легкий макияж.

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Недавно сёстры Хадид поделились детскими архивными снимками в соцсети. На них будущие модели позировали с матерью, примеряли её наряди и обнимались.