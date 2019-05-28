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вторник, 28 мая 2019 13:11

Джиджи Хадид засветила стройную фигуру в крошечном бикини
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Джиджи Хадид украсила собой обложку мексиканского Vogue
Фото: @voguemexico
Джиджи Хадид украсила собой обложку мексиканского Vogue
Джиджи Хадид украсила собой обложку мексиканского Vogue
Джиджи Хадид украсила собой обложку мексиканского Vogue
Джиджи Хадид украсила собой обложку мексиканского Vogue

Американская супермодель Джиджи Хадид позировала в белье для обложки мексиканского Vogue.

Откровенные снимки попали на официальную страницу глянца в соцсети.

Девушка сменила много образов. Модель примерила купальники разных цветов и фасонов.

Дополняли образ манекенщицы соломенная шляпка и легкий макияж.

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Недавно сёстры Хадид поделились детскими архивными снимками в соцсети. На них будущие модели позировали с матерью, примеряли её наряди и обнимались.

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