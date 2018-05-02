Джессика Симпсон в бикини шокировала располневшей фигурой

Певица и дизайнер 37-летняя Джессика Симпсон отдохнула с родными и мужем 38-летним Эриком Джонсоном на Багамах.

Звезда выставила на показ фигуру в бикини. На фото, которые сделали папарацци видно, что Симпсон набрала лишний вес. Певица пыталась его скрыть под парео. Но на снимках, которыми она поделилась в социальной сети, она выглядит сексуально.

Селебрити много работала, чтобы вернуть форму после рождения младшего сына в 2013 году.

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Симпсон ранее признавалась, что не хочет больше рожать детей, ведь ей трудно было вернуть себе стройную фигуру после родов. Пара уже воспитывает двоих детей. "О, Боже, я вряд смогу в ближайшее время родить еще одного ребенка. - сказала она в интервью ET, - это было очень трудно родить одного ребенка, а потом чрез 4 месяца снова узнать, что я жду ребенка. Поэтому дети не в ближайшем будущем ".