Дженнифер Лопес признали иконой моды

Фото: Reuters

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала иконой моды. Прошлой ночью в Бруклинском музее в Нью-Йорке состоялась церемония награждения CFDA.

Престижная модная премия в этом году досталась Брэндону Максвеллу, как лучшему дизайнеру женской одежды, и Рику Оуэнсу - мужской линии. Статуэтку также получили сестры Олсен в номинации за лучший аксессуарный дизайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дженнифер Лопес похвасталась пышным бюстом в откровенном мини

На премии побывало много знаменитостей, которые подготовили для красной дорожки свои стильные наряды. Среди них были модели Белла и Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Анна Винтур, Диане Крюгер, Хайди Клум.

Автор: Reuters Модель Белла Хадид

Автор: Reuters Модель plus-size Эшли Грэм

Недавно стали известны детали подготовки к свадьбе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Пара планирует устроить грандиозное празднование летом на Багамах.