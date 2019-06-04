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вторник, 04 июня 2019 22:46

Дженнифер Лопес признали иконой моды
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Дженнифер Лопес стала "самой стильной"
Фото: Reuters
Дженнифер Лопес стала "самой стильной"
Модель Белла Хадид
Модель Джиджи Хадид
В Нью-Йорке вручили модную премию CFDA

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала иконой моды. Прошлой ночью в Бруклинском музее в Нью-Йорке состоялась церемония награждения CFDA.

Престижная модная премия в этом году досталась Брэндону Максвеллу, как лучшему дизайнеру женской одежды, и Рику Оуэнсу - мужской линии. Статуэтку также получили сестры Олсен в номинации за лучший аксессуарный дизайн.

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На премии побывало много знаменитостей, которые подготовили для красной дорожки свои стильные наряды. Среди них были модели Белла и Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Анна Винтур, Диане Крюгер, Хайди Клум.

Автор: Reuters
  Модель Белла Хадид
Модель Белла Хадид
Автор: Reuters
  Модель plus-size Эшли Грэм
Модель plus-size Эшли Грэм

Недавно стали известны детали подготовки к свадьбе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Пара планирует устроить грандиозное празднование летом на Багамах.

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