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среда, 24 июля 2019 11:45

Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
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Дженнифер Лопес празднует юбилей - 50 лет
Фото: @jlo
Дженнифер Лопес празднует юбилей - 50 лет
Дженнифер Лопес празднует юбилей - 50 лет
Дженнифер Лопес празднует юбилей - 50 лет
Дженнифер Лопес празднует юбилей - 50 лет

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 24 июля празднует юбилей - 50 лет.

Карьеру звезда начала в качестве танцовщицы.

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В начале 1990-х Лопес танцевала в труппе Fly Girl на телешоу In Living Color. Но в 1993-м она оставила команду, чтобы серьезно заниматься актерской деятельностью.

В 1999-м знаменитость выпустила дебютный альбом On the 6. На сегодняшний день у Лопес 8 альбомов и более 30 ролей в фильмах.

В честь дня рождения певицы Gazeta.ua создала подборку самых сексуальных фото Дженнифер Лопес.

Актриса Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с Алексом Родригесом. Лопес заявила, что не выйдет замуж без брачного контракта.

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