Дженнифер Энистон страстно поцеловалась с телеведущей на глазах зрителей

Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей на шоу американской телеведущей Эллен Дедженерес.

Во время эфира актриса и комедиантка поцеловались. Эти фото разлетелись по всему Instagram.

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Во время беседы с 61-летней телеведущей Энистон вспомнила о ее поцелуй с американским радиоведущим Говардом Стерном в эфире шоу.

Автор: @theellenshow Дженнифер Энистон и Эллен Дедженерес поцеловались в эфире шоу.Дженнифер Енитсон и Эллен ДеДженерес поцеловались в эфире шоу.Дженнифер Енитсон и Эллен ДеДженерес поцеловались в эфире шоу.Дженнифер Енитсон и Эллен ДеДженерес поцеловались в эфире шоу.Дженнифер Енитсон и Эллен ДеДженерес поцеловались в эфире шоу.Дженнифер Енитсон и Эллен ДеДженерес поцеловались в эфире шоу.

Дженнифер обратилась к Эллен, которая находится в браке с актрисой Портией Де Росси, с вопросом, как часто она целуется с мужчинами.

"Почему всех это так шокирует? Да, я целуюсь с мужчинами. А когда ты в последний раз целовалась с женщиной?", - спросила Дедженерес у Энистон.

По словам Дженнифер, она не помнит. Целовалась ли с женщиной вообще. Позже Энистон и Дедженерес поцеловались во время шоу

"У тебя такие мягкие губы", - призналась актриса после поцелуя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen DeGeneres FC (@ellendegeneres_fc) 28 Окт 2019 в 12:42 PDT

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из сериала "Друзья", которую сыграли вместе 25 лет назад.