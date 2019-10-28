Дженнифер Энистон страстно поцеловалась с телеведущей на глазах зрителей

Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей на шоу американской телеведущей Эллен Дедженерес.
Во время эфира актриса и комедиантка поцеловались. Эти фото разлетелись по всему Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дженнифер Энистон побила рекорды Instagram
Во время беседы с 61-летней телеведущей Энистон вспомнила о ее поцелуй с американским радиоведущим Говардом Стерном в эфире шоу.
Дженнифер обратилась к Эллен, которая находится в браке с актрисой Портией Де Росси, с вопросом, как часто она целуется с мужчинами.
"Почему всех это так шокирует? Да, я целуюсь с мужчинами. А когда ты в последний раз целовалась с женщиной?", - спросила Дедженерес у Энистон.
По словам Дженнифер, она не помнит. Целовалась ли с женщиной вообще. Позже Энистон и Дедженерес поцеловались во время шоу
"У тебя такие мягкие губы", - призналась актриса после поцелуя.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из сериала "Друзья", которую сыграли вместе 25 лет назад.
Комментарии