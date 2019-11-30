Дженнифер Энистон показала особое блюдо, которое готовит друзьям

Каждый год в День благодарения актриса Дженнифер Энистон собирает друзей на ужин.
В этот раз знаменитость показала в Instagram, как готовила для своего друга Джимми Киммела блюдо под названием энчилада, пишет newsyou.
Это традиционнoe блюдо мексиканской кухни, которое представляет собой тонкую лепешку из кукурузной муки, в которую завернута начинка (как правило, мясная, но может быть из овощей или с добавлением сыра).
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В Instagram телеведущая поделилась кадром, где показала, как ставит энчиладу в духовку.
Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей на шоу американской телеведущей Эллен ДеДженерес.
Во время эфира актриса и комедиантки поцеловались.
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