Джей Ло и Бен Аффлек не хотят упустить второй шанс

Автор: instagram.com/bennifer_benaffleckjlopez Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восстановили отношения. Ранее они встречались с 2002 по 2004 год

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восстановили отношения и даже строят серьезные планы на будущее.

Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник.

"Они очень счастливы вместе", - подчеркнул источник.

С его слов, Бен и Дженнифер начинают говорить о совместном будущем.

"Это не поверхностные отношения. Они относятся к ним серьезно и хотят, чтобы это у них было надолго", - добавил инсайдер.

Автор: instagram.com/johnjlover На людях Лопес и Аффлек ведут себя как влюбленные

Официально звездная пара не объявляла о своем воссоединении. Однако на людях Лопес и Аффлек ведут себя как влюбленные. Очевидцы рассказывали, что в спортзале в Майами пара целовалась и обнималась.

На днях Бен и Джей Ло устроили романтическое свидание в новом ресторане в Западном Голливуде.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться в 2002. Тогда вместе снимались в комедии "Джили".

Уже через несколько месяцев актер сделал. Свадьба должна состояться в сентябре 2003 года. Но его внезапно отменили. Уже в начале 2004 года пара официально объявила о расторжении отношений.

В апреле американская актриса и певица 51-летняя Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист 45-летний Алекс Родригес решили разорвать отношения, которые длились с 2017 года. Актер Бен Аффлек официально расстался с Дженнифер Гарнер в 2018-м году.