Джей Ло и Бен Аффлек не хотят упустить второй шанс

 
Ексклюзивы
1/5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2 Просмотров: 1665
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 234
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 414
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 450
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 549
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 234
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 243
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 189
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 504
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 711
Фото
Все фото
9
7
5
7
4
Шоппинг онлайн и дом за призовые: Ризатдинова и Боржемская поделились, как нелогично поступали
Шоппинг онлайн и дом за призовые: Ризатдинова и Боржемская поделились, как нелогично поступали
Бывший &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret захватила соблазнительными формами в бикини
Бывший "ангел" Victoria's Secret захватила соблазнительными формами в бикини
Никитюк покрутила бедрами в изумрудном мини-бикини
Никитюк покрутила бедрами в изумрудном мини-бикини
Родилась секс-символ 1950-х
Родилась секс-символ 1950-х
Каменских похвасталась прелестями в стильном бикини
Каменских похвасталась прелестями в стильном бикини
Видео
Все видео
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь
Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь
"Раздетая" Лорак соблазнила фотографа и исчезла в океане
"Раздетая" Лорак соблазнила фотографа и исчезла в океане
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 639
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1953
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 522
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1062
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 486
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 23:46

Джей Ло и Бен Аффлек не хотят упустить второй шанс

  Комментировать
Автор: instagram.com/bennifer_benaffleckjlopez
  Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восстановили отношения. Ранее они встречались с 2002 по 2004 год
Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восстановили отношения. Ранее они встречались с 2002 по 2004 год

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восстановили отношения и даже строят серьезные планы на будущее.

Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник.

"Они очень счастливы вместе", - подчеркнул источник.

С его слов, Бен и Дженнифер начинают говорить о совместном будущем.

"Это не поверхностные отношения. Они относятся к ним серьезно и хотят, чтобы это у них было надолго", - добавил инсайдер.

Автор: instagram.com/johnjlover
  На людях Лопес и Аффлек ведут себя как влюбленные
На людях Лопес и Аффлек ведут себя как влюбленные

Официально звездная пара не объявляла о своем воссоединении. Однако на людях Лопес и Аффлек ведут себя как влюбленные. Очевидцы рассказывали, что в спортзале в Майами пара целовалась и обнималась.

На днях Бен и Джей Ло устроили романтическое свидание в новом ресторане в Западном Голливуде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лучше получается быть друзьями" - Джей Ло и Алекс Родригес разорвали отношения

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться в 2002. Тогда вместе снимались в комедии "Джили".

Уже через несколько месяцев актер сделал. Свадьба должна состояться в сентябре 2003 года. Но его внезапно отменили. Уже в начале 2004 года пара официально объявила о расторжении отношений.

В апреле американская актриса и певица 51-летняя Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист 45-летний Алекс Родригес решили разорвать отношения, которые длились с 2017 года.

Актер Бен Аффлек официально расстался с Дженнифер Гарнер в 2018-м году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джей Ло и Бен Аффлек не хотят упустить второй шанс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 10449
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
 Просмотров: 4653
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 4221
Фотографы &quot;словили&quot; президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
Фотографы "словили" президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
24
 Просмотров: 4041
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3951
Знаменитости
Звездный выход: артисты поражают стильными образами на лето
Звездный выход: артисты поражают стильными образами на лето
 Просмотров: 207
Шоппинг онлайн и дом за призовые: Ризатдинова и Боржемская поделились, как нелогично поступали
Шоппинг онлайн и дом за призовые: Ризатдинова и Боржемская поделились, как нелогично поступали
9
 Просмотров: 288
Экс-жена Богдана поделилась тайной об отношениях с "холостяком"
Экс-жена Богдана поделилась тайной об отношениях с "холостяком" Просмотров: 468
Бывший "ангел" Victoria's Secret захватила соблазнительными формами в бикини
Бывший "ангел" Victoria's Secret захватила соблазнительными формами в бикини
7
 Просмотров: 1611
"Запреты формируют рабов" - комик поделился правилами воспитания ребенка
"Запреты формируют рабов" - комик поделился правилами воспитания ребенка Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
2
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
1
Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе
Голосов: 43117
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть