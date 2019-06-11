Джастин Бибер хочет побить голливудского актера

Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза. Фото: www.google.com

Американский певец Джастин Бибер удивил поклонников беспричинным вызовом актера Тому Круза на бой.

Знаменитость сделал пост-обращение к Крузу в Twitter.

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Бибер предложил выйти на ринг. Он приметил, что бой может провести президент UFC Дейна Уайт.

Голливудский актер Круз никак не отреагировал на предложение. Но на пост овтетил боец Конор МакГрегор. Чемпион предложил провести бой с помощью McGregor Sports and Entertainment.

Поп-певец Джастин Бибер решил отложить свадьбу с моделью Хейли Болдуин из-за депрессии. Исполнитель собирается сначала подлечить свое психологическое состояние.