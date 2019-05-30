Джастину Биберу депрессия мешает жениться

Джастин Бибер откладывает свадьбу. Фото: Instagram

Американский поп-певец Джастин Бибер решил отложить свадьбу с моделью Хейли Болдуин. Исполнитель собирается сначала подлечить свое психологическое состояние. Недавно он заявил, что длительное время борется с депрессией.

"Хейли продолжает его поддерживать. Их свадьба все равно состоится: они поженятся, когда почувствуют, что действительно к этому готовы. Самое важное для них - это психическое здоровье Джастина", - рассказал источник изданию People.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Джастина Бибера в розовом бикини развлеклась на пляже

Также инсайдер сообщил, что здоровье Бибера значительно улучшилось после недавнего лечения.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber) 26 Тра 2019 р. о 2:29 PDT

"Кажется, лечение действительно ему помогло. Оно изменило ход его мыслей. Теперь он сосредоточен на том, что происходит сейчас, и живет одним днем. Когда он начинает заглядывать далеко вперед, то сразу начинает испытывать стресс", - добавил источник.

Джастин и Хейли официально поженились в сентябре прошлого года. Однако в ближайшее время планировали устроить шумное празднование для родных и друзей.

В конце марта Джастин Бибер заявил, что на неопределенное время оставляет музыкальную карьеру, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье, браке и будущем отцовстве.