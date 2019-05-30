Джастину Биберу депрессия мешает жениться

Американский поп-певец Джастин Бибер решил отложить свадьбу с моделью Хейли Болдуин. Исполнитель собирается сначала подлечить свое психологическое состояние. Недавно он заявил, что длительное время борется с депрессией.
"Хейли продолжает его поддерживать. Их свадьба все равно состоится: они поженятся, когда почувствуют, что действительно к этому готовы. Самое важное для них - это психическое здоровье Джастина", - рассказал источник изданию People.
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Также инсайдер сообщил, что здоровье Бибера значительно улучшилось после недавнего лечения.
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"Кажется, лечение действительно ему помогло. Оно изменило ход его мыслей. Теперь он сосредоточен на том, что происходит сейчас, и живет одним днем. Когда он начинает заглядывать далеко вперед, то сразу начинает испытывать стресс", - добавил источник.
Джастин и Хейли официально поженились в сентябре прошлого года. Однако в ближайшее время планировали устроить шумное празднование для родных и друзей.
В конце марта Джастин Бибер заявил, что на неопределенное время оставляет музыкальную карьеру, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье, браке и будущем отцовстве.
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