Джамала выпустила дуэтный трек с Cape Cod

Украинская певица Джамала порадовала поклонников совместным треком с электронным проектом Cape Cod (Максим Сикаленко). Композиция получила название "Крок".
Видео на песню опубликовали на официальном YouTube-канале Джамалы.
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По словам певицы, этот трек о влюбленности, окрыленности и эмоциональности.
"Я давно наблюдаю за творчеством Cape Cod. Очень нравится его последний альбом Echoes. Макс прислал мне инструментальную демоверсию композиции. Меня это вдохновило. Текст и музыка пришли моментально. Мы быстро записали трек". - прокомментировала Джамала.
Джамала вместе с сыном и мужем показала новые фото. На фотографиях семья позирует в фиолетовом поле лаванды.
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