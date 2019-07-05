Джамала выпустила дуэтный трек с Cape Cod

Джамала выпустила обший трек с Cape Cod. Фото: ru.krymr.com

Украинская певица Джамала порадовала поклонников совместным треком с электронным проектом Cape Cod (Максим Сикаленко). Композиция получила название "Крок".

Видео на песню опубликовали на официальном YouTube-канале Джамалы.

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По словам певицы, этот трек о влюбленности, окрыленности и эмоциональности.

"Я давно наблюдаю за творчеством Cape Cod. Очень нравится его последний альбом Echoes. Макс прислал мне инструментальную демоверсию композиции. Меня это вдохновило. Текст и музыка пришли моментально. Мы быстро записали трек". - прокомментировала Джамала.

Джамала вместе с сыном и мужем показала новые фото. На фотографиях семья позирует в фиолетовом поле лаванды.