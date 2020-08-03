Джамала впервые опубликовала фото с 1,5-месячным сыном

Певица Джамала порадовала поклонников фотографией с младшим сыном. Первую фотографию, на которой артистка показывает малыша, опубликовала в Instagram.

Автор: Instagram Джамала вместе с мужем и детьми отдыхает в Турции.

На нежном фото певица позирует вместе с сыном в воде.

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Джамала вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и двумя детьми - 2-летним Эмиром-Рахманом и 1,5-месячным Селимом-Гиреям отдыхает в турецком городе Мармарис.

Певица Джамала улетела на отдых в Турцию. Артистка опубликовала в Instagram фотографии, сделанные во время отпуска. На снимках - улыбающаяся Джамала с 2-летним сыном Эмиром-Рахманом и любимым Бекиром. Однако в посте она рассказала, как тяжело быть матерью.