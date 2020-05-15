Джамала на Евровидении-2020 показала, что может покорять европейцев даже онлайн

Певица Джамала исполнила фрагмент песни во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидения-2020 14 мая.

Видео разместили на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube.

Организаторы показывали по 5 видео с выступлениями участников. В промежутках показывали домашние ролики с поклонниками Евровидения или же конкурсантами.

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Во время второго полуфинала после пятерки конкурсантов представители стран в разные годы исполняли фрагменты известных песен. Отрывок с Джамалой показали во время онлайн-концерта. Певица, находясь у себя дома, исполнила песню Arcade победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса.

Джамалу на видео можно увидеть с 38:10 мин.

Певица 36-летняя Джамала поздравила всех мусульман с началом священного месяца Рамадан. В этом году он начался в четверг, 23 апреля. Фото с приветствием звезда опубликовала в Іnstagram. Женщина пожелала людям и себе сил и терпения. На фото Джамала позирует в наряде, стилизованном под крымскотатарский национальный костюм. На ней красное платье и одетый поверх красный кардиган. На голове - фиолетовая шляпа.