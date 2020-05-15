Джамала на Евровидении-2020 показала, что может покорять европейцев даже онлайн

Певица Джамала исполнила фрагмент песни во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидения-2020 14 мая.
Видео разместили на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube.
Организаторы показывали по 5 видео с выступлениями участников. В промежутках показывали домашние ролики с поклонниками Евровидения или же конкурсантами.
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Во время второго полуфинала после пятерки конкурсантов представители стран в разные годы исполняли фрагменты известных песен. Отрывок с Джамалой показали во время онлайн-концерта. Певица, находясь у себя дома, исполнила песню Arcade победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса.
Джамалу на видео можно увидеть с 38:10 мин.
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Сьогодні ми перемогли! Мене переповнює щастя, коли згадую той вечір! Так, ви знаєте, що з першого ж дня після перемоги я повторювала, що не можна жити тільки спогадами, потрібно рухатись вперед і ставити нові цілі. Але це була дійсно неймовірна подія, що трапилась з усіма нами та країною 🇺🇦 ⠀ Євробачення стало крутим поштовхом для мене. Чи могла я подумати, що на своїх сторінках мене буде підтримувати авторка "Гаррі Поттера" Джоан Ролінг, вітати з перемогою @justintimberlake, згадає під час свого концерту про мою "1944" @adele, що я особисто почую від Ширлі Бессі слова захоплення?! А зранку після шаленої ночі фіналу ви будете зустрічати мене в аеропорту 😭 Звичайно, я і не думала про це. ⠀ Я просто співала про те, що люблю, для тих, без кого не можу жити!!! ⠀ Завжди вдячна 🙏🏽 Ціную! Люблю! Мої!!! ⠀ #throwback #eurovision #esc2016
Певица 36-летняя Джамала поздравила всех мусульман с началом священного месяца Рамадан. В этом году он начался в четверг, 23 апреля. Фото с приветствием звезда опубликовала в Іnstagram. Женщина пожелала людям и себе сил и терпения. На фото Джамала позирует в наряде, стилизованном под крымскотатарский национальный костюм. На ней красное платье и одетый поверх красный кардиган. На голове - фиолетовая шляпа.
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