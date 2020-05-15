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пятница, 15 мая 2020 10:08

Джамала на Евровидении-2020 показала, что может покорять европейцев даже онлайн
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Видео разместили на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube
Фото: Принтскрин с видео
Видео разместили на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube
Видео разместили на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube

Певица Джамала исполнила фрагмент песни во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидения-2020 14 мая.

Видео разместили на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube.

Организаторы показывали по 5 видео с выступлениями участников. В промежутках показывали домашние ролики с поклонниками Евровидения или же конкурсантами.

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Во время второго полуфинала после пятерки конкурсантов представители стран в разные годы исполняли фрагменты известных песен. Отрывок с Джамалой показали во время онлайн-концерта. Певица, находясь у себя дома, исполнила песню Arcade победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса.

Джамалу на видео можно увидеть с 38:10 мин.

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Сьогодні ми перемогли! Мене переповнює щастя, коли згадую той вечір! Так, ви знаєте, що з першого ж дня після перемоги я повторювала, що не можна жити тільки спогадами, потрібно рухатись вперед і ставити нові цілі. Але це була дійсно неймовірна подія, що трапилась з усіма нами та країною 🇺🇦 ⠀ Євробачення стало крутим поштовхом для мене. Чи могла я подумати, що на своїх сторінках мене буде підтримувати авторка "Гаррі Поттера" Джоан Ролінг, вітати з перемогою @justintimberlake, згадає під час свого концерту про мою "1944" @adele, що я особисто почую від Ширлі Бессі слова захоплення?! А зранку після шаленої ночі фіналу ви будете зустрічати мене в аеропорту 😭 Звичайно, я і не думала про це. ⠀ Я просто співала про те, що люблю, для тих, без кого не можу жити!!! ⠀ Завжди вдячна 🙏🏽 Ціную! Люблю! Мої!!! ⠀ #throwback #eurovision #esc2016

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Певица 36-летняя Джамала поздравила всех мусульман с началом священного месяца Рамадан. В этом году он начался в четверг, 23 апреля. Фото с приветствием звезда опубликовала в Іnstagram. Женщина пожелала людям и себе сил и терпения. На фото Джамала позирует в наряде, стилизованном под крымскотатарский национальный костюм. На ней красное платье и одетый поверх красный кардиган. На голове - фиолетовая шляпа.

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