Самая известная мусульманка Украины поздравила с началом священного месяца Рамадан

Певица 36-летняя Джамала поздравила всех мусульман с началом священного месяца Рамадан. В этом году он начался в четверг, 23 апреля.

Фото с приветствием звезда опубликовала в Іnstagram.

Женщина пожелала людям и себе сил и терпения.

На фото Джамала позирует в наряде, стилизованном под крымскотатарский национальный костюм. На ней красное платье и одетый поверх красный кардиган. На голове - фиолетовая шляпа.

Поклонники поделились восторгом от стильного национального лука певицы.

"Татарское национальное одеяние очень выразительное", "Поздравляю с праздником! Джа, вы очень красивая в национальном наряде!" - написали фанаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джамала разобрала шкафы и устроила домашний показ мод

"Там нет ничего крымскотатарского, кроме меня. Это все называется - подходит. Платье-Oscar De La Renta. Платье -Marni, брюки -Лилия Пустовит. Главный шляпа - Италия. Серьги -Chloe. Вот так", - удивила ответом крымскотатарская красавица.

Автор: instagram.com/jamalajaaa/ Поклонники поделились восторгом от стильного национального лука певицы

Рамадан - месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Продолжительность месяца составляет 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца.