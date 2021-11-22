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понедельник, 22 ноября 2021 13:27

Дважды самая сексуальная женщина мира и любимица Вуди Аллена: интересные факты о Скарлетт Йоханссон
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22 ноября 1984 года появилась на свет американская актриса Скарлетт Йоханссон. Сегодня ей исполняется 37 лет.

Прославилась благодаря роли в фильмах "Мир призраков", "Трудности перевода", "Люси" и супергеройской ленте "Черная вдова". Она - любимица американского режиссера Вуди Аллена. А еще журнал Esquire дважды называл ее самой сексуальной женщиной.

Gazeta.ua подготовила малоизвестные факты о звезде по случаю дня рождения.

1. У актрисы есть брат-близнец Хантер, который родился на 3 мин. позже ее. Пытался добиться успеха в киноиндустрии: вместе с сестрой снялся в фильме "Воришки" 1996-го. Но потом начал строить карьеру в политике. Хантер помогал организовывать предвыборную кампанию Барака Обамы.

2. В 8-летнем возрасте Скарлетт впервые появилась на телевидении. Тогда она приняла участие в скетче в шоу Late Night with Conan O'Brien. А ее актерская карьера началась год спустя: она снялась в фантастической комедии "Норт". Еще до этого мать Йоханссон водила ее на многочисленные пробы на роли в рекламе. Но будущая звезда воспринимала отказ слишком близко к сердцу, поэтому они начали ходить только на кастинги к полнометражным фильмам.

3. Губы Скарлетт вдохновили американскую певицу Кэти Перри на создание песни. Исполнительница выпустила сингл I Kissed a Girl в 2008 году. Когда актриса узнала о том, что ее губам посвятили песню, она сказала: "Это мне льстит, но мои губы уже заняты". Тогда кинозвезда была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.

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Американская кинозвезда Скарлетт Йоганссон 22 ноября отмечает 37-летие
Фото: Reuters
Американская кинозвезда Скарлетт Йоганссон 22 ноября отмечает 37-летие
Американская кинозвезда Скарлетт Йоганссон 22 ноября отмечает 37-летие
Американская кинозвезда Скарлетт Йоганссон 22 ноября отмечает 37-летие
Американская кинозвезда Скарлетт Йоганссон 22 ноября отмечает 37-летие

4. Йоганссон получила кинопремию за фильм, в котором ни разу не появилась на экране. Она победила в номинации "Лучшая женская роль" благодаря участию в фильме "Она". Но актриса только озвучивала операционную систему компьютера, в которую влюбляется главный герой фильма.

5. Журнал Esquire выбирал ее как самую сексуальную женщину в мире. Она единственная претендентка, выигравшая дважды: в 2006-м и 2013 году.

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6. Звезда выпустила два альбома, которые записала совместно с американским певцом Питом Йорном - Anywhere I Lay My Head и Break Up.

7. Во время съемок драматического триллера "Матч-пойнт" режиссер Вуди Аллен назвал Йоханссон "преимущественно сексуальной". Звезда является любимицей артиста.

8. В 2008 году актриса помогла собрать средства для благотворительной организации Oxfam. Участник аукциона потратил на аукционе EBay 20 тыс. фунтов, более 714 тыс. грн, чтобы получить прическу, макияж, билеты и свидание с Йоханссон на 20 мин. по дороге на премьеру фильма "Обещать - не значит жениться".

9. Кинозвезда была лицом многих мировых брендов: Calvin Klein, Loral, Louis Vuitton, Mango, Dolce & Gabbana, Mot & Chandon.

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10. Йоханссон называет себя еврейкой. Но актриса рассказывала в интервью, что празднует и Рождество, и Хануку.

У американской актрисы Скарлетт Йоханссон и мужа Колина Джоста в августе в этом году родился мальчик.

У актрисы от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком есть дочь 6-летняя Роуз Дороти. Джост стал отцом впервые.

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Дата
22
ноября

Дважды самая сексуальная женщина мира и любимица Вуди Аллена: интересные факты о Скарлетт Йоханссон

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