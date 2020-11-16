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понедельник, 16 ноября 2020 14:14

Дуэйн Джонсон рассмешил фанатов конфузом на съемках
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Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон, которого уже второй год подряд признают самым высокооплачиваемым актером года, не поместился в специально заказанный спорткар на съемках фильма для Netflix под названием "Красное уведомления" (Red Notice).

О забавном конфузе Джонсон рассказал поклонниками в Instagram.

"Угадайте, кто слишком большой, чтобы поместиться в еще одну спортивную машину? Теперь нам нужно изменить всю последовательность съемки сцены погони с выстрелами. Добро пожаловать в 2020 год", - написал актер, которому в ленте досталась роль агента Интерпола.

Джонсон не поместился в специально заказанный спорткар на съемках фильма для Netflix
Фото: instagram.com/therock
Джонсон не поместился в специально заказанный спорткар на съемках фильма для Netflix
В комедийном боевике также снялись Галь Гадот и Райан Рейнольдс
В комедийном боевике также снялись Галь Гадот и Райан Рейнольдс
В боевике Red Notice Джонсону досталась роль агента Интерпола

Джонсон уточнил, что Porsche был специально заказан, а на подготовку съемки сцены ушло несколько месяцев. Вместе с ним в комедийном боевике снялись Галь Гадот и Райан Рейнольдс. Премьера запланирована на 2021 год.

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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года. Рейтинг опубликовали 11 августа на сайте издания. Представители Forbes считали заработанные актерами деньги с 1 июня 2019 по 1 июня 2020-го. Лидером вновь стал американский актер Дуэйн Джонсон. В этом году он заработал $87,5 млн, что меньше на $1,9 млн, чем в прошлом. Только за съемки в сериале "Красное уведомления" (Red Notice), который выйдет на стриминговом сервисе Netflix, Джонсон получил $23,5 млн.

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