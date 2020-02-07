"Друзья" возвращаются: HBO порадовал поклонников сериала

Культовый сериал "Друзья" будет иметь продолжение. Фото - 1plus1.ua

Телевизионная сеть HBO все-таки запустит специальный выпуск культового сериала "Друзья". Все актеры вернутся к своим ролям.

Звездам сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизе Кудроу, Дэвиду Швиммеру, Мэтту ЛеБлану и Мэттью Перри удалось договориться с компанией Warner Bros., которая занимается производством проекта, пишет Deadline.

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Сообщается, что каждому из актеров заплатят от $3 до $4 млн. Всего на производство выпуска потратят около $20 млн.

Специальный выпуск будет сделан к запуску стриминговой платформы HBO Max и должен стать одним из эксклюзивов.

Выход на канале HBO специального выпуска популярного сериала "Друзья" с классическим актерским составом был под угрозой. Стороны не могли договориться, поскольку гонорары, которые просили артисты, значительно отличались от тех, которые предлагала студия.