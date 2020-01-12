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воскресенье, 12 января 2020 17:42

Дорофеева ошеломила признанием не только фанатов, но и собственного мужа
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Певица Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес пока ждали самолета в аэропорту, успели шокировать фанатов.

Владимир решил написать о своих страхах и рассказать откровенно, как ведет себя его жена во время перелетов в Instastories.

Владимир поделился видео из зала ожидания, на котором его жена говорит о беременности.

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Надя решила перекусить и внезапно заявила:

"Чувствую, что я беременна", - не переставая жевать, сказала девушка после чего рассмеялась.

"Вот это "топ-сториз". Спасибо, Надь. Вот это сейчас подписоты, лайков!" - обрадовался Дантес.

В подписи к ролику мужчина решил внести ясность.

"Во-первых, это не так. Во-вторых, Надя Дорофеева уже не знает, как оправдать свой жор, который продолжается последние 9 лет", - заявил он.

Надя Дорофеева шокировала фанатов словам о беременности
Фото: Скриншот
Надя Дорофеева шокировала фанатов словам о беременности
Надя Дорофеева шокировала фанатов словам о беременности
Надя Дорофеева шокировала фанатов словам о беременности

Украинская певица Надежда Дорофеева выложила в сеть фото с голыми ягодицами. На фотографии девушка сидела в гримерке прямо на столе. Изображение опубликовала в Instagram.

Для фото девушка надела белье - низ с высокой талией и серебристый и блестящий бюстгальтер. На ногах - белые чулки.

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