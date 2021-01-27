Дочь звездных экс-супругов показала сочную фигуру в нижнем белье

Старшая дочь звездных экс-супругов Деми Мур и Брюса Уиллиса 31-летняя Румер устроила новую пикантную фотосессию.

В фотоблоге актриса запостила снимки, на которых позировала в соблазнительном белье. Румер примерила 2 комплекта - желтый и черный. Позировала с распущенными волосами, демонстрируя стройное тело и аппетитные ягодицы.

Фото: instagram.com/rumerwillis

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"2021, горячая девушка = любить себя", - подписала фото Румер.

Недавно 31-летняя Румер Уиллис приняла участие в откровенной фотосессии в стиле БДСМ. Звезда поделилась с подписчиками кадром, на котором позирует обнаженной. Уиллис, обмотанная веревками, стояла на коленях.