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среда, 27 января 2021 08:56

Дочь звездных экс-супругов показала сочную фигуру в нижнем белье
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Старшая дочь звездных экс-супругов Деми Мур и Брюса Уиллиса 31-летняя Румер устроила новую пикантную фотосессию.

В фотоблоге актриса запостила снимки, на которых позировала в соблазнительном белье. Румер примерила 2 комплекта - желтый и черный. Позировала с распущенными волосами, демонстрируя стройное тело и аппетитные ягодицы.

Актриса 31-летняя Румер Уиллис устроила новую пикантную фотосессию в нижнем белье
Фото: instagram.com/rumerwillis
Актриса 31-летняя Румер Уиллис устроила новую пикантную фотосессию в нижнем белье
Актриса 31-летняя Румер Уиллис устроила новую пикантную фотосессию в нижнем белье
Актриса 31-летняя Румер Уиллис устроила новую пикантную фотосессию в нижнем белье
Актриса 31-летняя Румер Уиллис устроила новую пикантную фотосессию в нижнем белье

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"2021, горячая девушка = любить себя", - подписала фото Румер.

Недавно 31-летняя Румер Уиллис приняла участие в откровенной фотосессии в стиле БДСМ. Звезда поделилась с подписчиками кадром, на котором позирует обнаженной. Уиллис, обмотанная веревками, стояла на коленях.

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