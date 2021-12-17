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пятница, 17 декабря 2021 12:40

Дочь Шварценеггера и звезда "Стражей галактики" ждут второго ребенка - СМИ
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Старшая дочь американского актера и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин беременна во второй раз от любимого Криса Пратта, который известен ролью в супергеройском фильме "Стражи галактики".

В следующем году 32-летняя писательница и 42-летний актер станут родителями снова. Пара уже воспитывает общую дочь Лилу Марию, появившуюся на свет в августе 2020-го. О второй беременности Кэтрин сообщили несколько инсайдеров изданию People.

Старшая дочь американского актера и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин беременна во второй раз от любимого Криса Пратта
Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger
Пара уже воспитывает общую дочь Лилу Марию, появившуюся на свет в августе 2020 года
Старшая дочь американского актера и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин беременна во второй раз от любимого Криса Пратта
Представители Пратта и Шварценеггер пока не прокомментировали новость
Для Шварценеггер это будет второй ребенок. У Пратта есть сын 9-летний Джек от предыдущего брака

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Представители Пратта и Шварценеггер пока не прокомментировали новость.

Для Кэтрин Шварценеггер это будет второй ребенок. У Пратта есть сын 9-летний Джек от предыдущего брака с Анной Фэрис. Расстался с ней в 2017 году.

В 2018 году актер начал встречаться с дочерью Шварценеггера. 14 января 2019 года актер сделал любимой предложение. Спустя полгода они поженились.

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