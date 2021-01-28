Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото

Американская модель 24-летняя Джози Кансеко зажигает сеть интимными снимками, чем уже заработала любовь более миллиона фанатов. Она фотографируется обнаженной, демонстрируя стройное подтянутое тело.

Фото: instagram.com/josiecanseco

Джози - дочь одного из лучших бейсболистов в истории Хосе Кансеко и известной модели Джессики Кансеко. Также известна отношениями с популярным блоггером Логаном Полом, который в феврале сразится с Флойдом Мейвезером по правилам бокса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дочь звездных экс-супругов показала сочную фигуру в нижнем белье

Была лучшей подругой месяца по версии журнала Playboy в июне 2016 года, а ее фотографию снял Хенрик Пуриенн.

Американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл сводит с ума своих поклонников откровенными фотографиями. Раскованная модель похвасталась изгибами, стоя под душем. Хоуп позировала в мокром топе и трусах, что лишь подчеркнули ее прелести.