Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом

Дочь актрисы Ким Бейсингер и актера Алека Болдуина 25-летняя модель Айрленд показала свое тело без фотошопа и правильных ракурсов.

Фото крупным планом звезда опубликовала в Instagram.

Модель не стесняется, что имеет целлюлит или растяжки. Девушка пропагандирует любовь к своему телу со всеми недостатками.

"Обнимая мой целлюлит, растяжки, изгибы, экзему, бледную кожу, отросшие корни волос, волосатые ноги и все остальное, что делает меня человеком", - прокомментировала она.

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Фото: @irelandbasingerbaldwin

Фолловеры Айрленд поддержали девушку и засыпали ее комментариями благодарности.

"Спасибо, что показываешь настоящее женское тело", "ты прекрасна", "вот почему я схожу с ума от тебя", "кажется, я люблю тебя".

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