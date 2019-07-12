Дмитрий Комаров вывалялся в сене вместе с молодой женой

Автор: пресс-служба Пара рассказала, что считает свое знакомство мистическим

Ведущий программы "Мир наизнанку" 36-летний Дмитрий Комаров вместе с женой, телеведущей 21-летней Александрой Кучеренко снялись в романтической фотосессии, которую устроили на закате у Киевского моря. Для съемки они выбрали нежные образы - Саша белое платье, а Дмитрий - белую рубашку и шорты песочного цвета.

В эксклюзивном интервью журналу Viva пара рассказала, что считает свое знакомство мистическим, ведь они имели все шансы не встретиться на конкурсе красоты почти 2 года назад.

"У нас все началось немного мистически. Словно все шло к тому, чтобы я стал членом жюри на конкурсе "Мисс-Украина 2016". Я долго пытался отказаться от участия: не люблю светские мероприятия. У меня очень плотный график, я загруженный человек. Отказался, но организаторы очень просили. В итоге решил пойти навстречу и согласился", - признался Комаров.

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По словам Александры, она тоже сначала не хотела участвовать в соревновании.

Автор: пресс-служба В интервью Дмитрий рассказал о медовом месяце на Мальдивах

В интервью Дмитрий рассказал о медовом месяце на Мальдивах, как Александра реагирует на частые командировки и о своей книге "Мир наизнанку", которую продолжает писать.

"Саша первая, с кем я всем делюсь. О том, как я чуть не утонул, я не рассказал даже родителям, не хотел их пугать. А после разговора с Сашей я быстро прихожу в себя. Заметки к будущей книге Саша тоже читает первая. Когда их смогут увидеть другие читатели, я пока сказать не могу - в моем графике изредка выходит находить время для книги", - прокомментировал Дмитрий.

Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко обвенчались 15 июня в израильском Иерусалиме. Предложение любимой ведущий сделал в вертолете во время полета над Киевом.