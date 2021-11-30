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вторник, 30 ноября 2021 16:50

Для гонконгского Vogue: дочь Майкла Джексона восхитила модным фотосетом
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Дочь американского певца Майкла Джексона, актриса, певица и модель 23-летняя Пэрис Джексон украсила страницы гонконгского Vogue.

Звезда появилась сразу на двух обложках декабрьского выпуска. Позировала в костюме от Burberry. Кадрами со стильного фотосета поделился не только глянец в Instagram, но и сама Джексон в сети.

Автором фотографий является американский фотограф Грег Свейлс.

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Дочь американского певца Майкла Джексона Пэрис снялась в стильном образе для гонконгского Vogue
Фото: instagram.com/parisjackson
Дочь американского певца Майкла Джексона Пэрис снялась в стильном образе для гонконгского Vogue
Дочь американского певца Майкла Джексона Пэрис снялась в стильном образе для гонконгского Vogue
Дочь американского певца Майкла Джексона Пэрис снялась в стильном образе для гонконгского Vogue
Дочь американского певца Майкла Джексона Пэрис снялась в стильном образе для гонконгского Vogue

Дочь Майкла Джексона Пэрис прокомментировала скандальный документальный фильм о поп-короле. В марте 2019 года он был представлен на кинофестивале Sundance. В фильме "Покидая Нетландию" звучат признания мужчин, которые свидетельствуют о педофилии Джексона. Это разозлило наследников певца.

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