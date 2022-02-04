Для голливудского портфолио: Холли Берри, Камбербетч и еще 23 кинозвезды предстали в стильных образах

Презентовали спецвыпуск британского издания Vogue под названием Hollywood Portfolio ("Голливудское портфолио"). Для ежегодного звездного номера снялись 25 актеров и актрис.

В частности, в объективе английского фотографа Грега Уильямса оказались такие кинозвезды, как Холли Берри, Джоди Коммер и Бенедикт Камбербетч.

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"Накануне начала сезона вручения премий старые и новые любимцы экрана посыпают своей звездной пылью голливудское портфолио Vogue 2022 года. Из Лондона в Нью-Йорк, из Лос-Анджелеса в Токио, Vogue собрал актеров, вложивших душу в наши современные киносказки", - описывает редакция глянца на сайте.

Фото: Грег Уильямс для британского издания Vogue

Опубликовали список лучших актеров 2021 года по версии американской газеты The New York Times. В рейтинг попали 13 кинозвезд. Артисты позировали в стильной фотосессии перед фотографом Рувеном Афанадором.