 
Ексклюзивы
1/5
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 207
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 72
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 7047
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 630
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 369
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 522
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1107
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 243
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 441
Фото
Все фото
4
10
5
5
5
Длинноногая Леся Никитюк в бикини &quot;купила&quot; отель
Длинноногая Леся Никитюк в бикини "купила" отель
Морозюк с подругой в крошечном бикини и любимая Богдана в нижнем белье - что публикуют звезды
Морозюк с подругой в крошечном бикини и любимая Богдана в нижнем белье - что публикуют звезды
Влад Яма набрал вес благодаря белковой диете
Влад Яма набрал вес благодаря белковой диете
&quot;Как желе&quot; - жена &quot;холостяка&quot; показала фигуру после родов
"Как желе" - жена "холостяка" показала фигуру после родов
Чемпион Украины по стриптизу стал участником &quot;Танців з зірками&quot;
Чемпион Украины по стриптизу стал участником "Танців з зірками"
Видео
Все видео
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Скандальная Лобода приехала в Украину с новой песней
Скандальная Лобода приехала в Украину с новой песней
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 576
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1152
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 459
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1107
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 648
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 126
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
пятница, 23 июля 2021 23:46

Длинноногая Леся Никитюк в бикини "купила" отель
4

  Комментировать

Леся Никитюк поделилась обольстительными фото с отдыха
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк поделилась обольстительными фото с отдыха
Леся Никитюк поделилась обольстительными фото с отдыха
Леся Никитюк поделилась обольстительными фото с отдыха

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк решила поделиться с поклонниками фотографией с отдыха. Фото опубликовала в Instagram.

Судя по указанной в заметке локации, девушка отдыхает в Черногории.

На фотографии Леся позирует возле гостиницы "Nikkitiuk beach". Название заведения звезда смешно обыграла в подписи под снимком, написав, что "прикупила отель".

На фото Никитюк появилась в бикини, демонстрируя свои длинные ноги.

Читатели пришли в восторг от вида ведущей: "А ноги какие!", "Потрясающая женщина", "Лань"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мисс Вселенная похвасталась роскошным телом в трендовых купальниках

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала фотографию, на которой позирует в черных мини-шортиках и пиджаке. Длинноногая Никитюк залезла на стремянку, чтобы достать книгу с верхней полки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Длинноногая Леся Никитюк в бикини "купила" отель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Активисту сожгли дом - организаторов не нашли

Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии

На курорте произошел тройной теракт

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

Определили переносчика смертельной болезни

В огне погибло больше сотни людей

Мужчина взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 8793
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7470
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 7047
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6498
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 5779
Знаменитости
Морозюк с подругой в крошечном бикини и любимая Богдана в нижнем белье - что публикуют звезды
Морозюк с подругой в крошечном бикини и любимая Богдана в нижнем белье - что публикуют звезды
10
 Просмотров: 2196
На обрыве в кромешной темноте: импровизатор рассказал о незабываемом свидании
На обрыве в кромешной темноте: импровизатор рассказал о незабываемом свидании Просмотров: 27
Влад Яма набрал вес благодаря белковой диете
Влад Яма набрал вес благодаря белковой диете
5
 Просмотров: 891
"Как желе" - жена "холостяка" показала фигуру после родов
"Как желе" - жена "холостяка" показала фигуру после родов
5
 Просмотров: 1161
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
Голосов: 43338
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть