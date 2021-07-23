Длинноногая Леся Никитюк в бикини "купила" отель

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк решила поделиться с поклонниками фотографией с отдыха. Фото опубликовала в Instagram.
Судя по указанной в заметке локации, девушка отдыхает в Черногории.
На фотографии Леся позирует возле гостиницы "Nikkitiuk beach". Название заведения звезда смешно обыграла в подписи под снимком, написав, что "прикупила отель".
На фото Никитюк появилась в бикини, демонстрируя свои длинные ноги.
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Телеведущая Леся Никитюк опубликовала фотографию, на которой позирует в черных мини-шортиках и пиджаке. Длинноногая Никитюк залезла на стремянку, чтобы достать книгу с верхней полки.
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