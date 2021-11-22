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понедельник, 22 ноября 2021 16:53

Дизайнер первой леди откровенно рассказала, как карантин развел ее с бизнесменом
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Дизайнер Екатерина Сильченко впервые поделилась деталями развода с бизнесменом Камо Багдасаряном. Она назвала причину, почему пара разорвала отношения после 10 лет.

По ее словам, их брак не выдержал испытания ковидом. В этом Сильченко призналась в программе "Світське життя".

"Случился ковид. Мы жили в разных странах. На тот момент, к сожалению, Крым ампутировали, и у него из-за работы не получилось приехать. А я, возможно, тоже могла сорваться, взять ребенка под мышку, как-то договориться на границе и таки поехать туда. Но я этого не сделала", - рассказала она.

В комментарии Сильченко озадачила еще и тем, что назвала Крым "другой страной".

"Есть истории ковида, когда люди были в одной квартире и не выдержали. У нас получилось так, что мы были в разных странах и не встретились", - сказала женщина.

Дизайнер Екатерина Сильченко впервые поделилась деталями развода с бизнесменом Камо Багдасаряном
Фото: instagram.com/katyasilchenko
Дизайнер Екатерина Сильченко впервые поделилась деталями развода с бизнесменом Камо Багдасаряном
Экс-супруги воспитывали вместе дочь 6-летнюю Сати
Экс-супруги воспитывали вместе дочь 6-летнюю Сати
Экс-супруги воспитывали вместе дочь 6-летнюю Сати

Сильченко заверила, что до сих пор поддерживает хорошие отношения с отцом дочери Сати.

"Это история светлой грусти, потому что я всегда звоню и говорю: "Ты же знаешь, что я у тебя есть? У тебя нет родителей. У тебя есть я, старшая дочь от первого брака и Сати. Я не ошиблась, когда вышла за тебя замуж". Когда случился надлом, не смогла его склеить", - откровенно отметила дизайнер.

Также она подчеркнула, что ее бизнес, начавшийся в браке с бизнесменом, супруги не делили.

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"Мой бизнес начинался с моих 4,5 отложенных тысяч долларов, которые я вложила в ткани и швейное производство. И он со временем говорил: "Знаешь, я тебя уважаю. Ты абсолютно селф-мейд женщина". Это, наверное, самый тихий и мирный развод", - добавила Сильченко.

Екатерина Сильченко с Камо Багдасаряном поженились в 2014 году. До этого пара четыре года была в романтических отношениях.

Экс-супруги воспитывали вместе дочь 6-летнюю Сати.

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