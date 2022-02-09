Димопулос в прозрачном боди и обольстительных позах показала "немного развратное": горячие фото

Певица Санта Димопулос шокировала своих поклонников откровенными фото.

Звезда опубликовала кадры, которых еще не видели подписчики.

"Немного развратное, но мне уже можно", - написала Димопулос в Instagram.

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Селебрити призналась, что таких фото у нее много.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Певица Санта Димопулос отправилась с детьми на отдых. Пока в Украине царит зима, знаменитость загорает на Мальдивах. Звезда опубликовала несколько живописных кадров, на которых изображена с дочерью Софи. На фото они позируют на белом песке у океана.