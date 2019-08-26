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Ди Каприо пожертвует $ 5 млн на спасение "легких мира" Амазонии

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Ди Каприо пожертвует $ 5 млн на спасение &quot;легких мира&quot; Амазонии
Леонардо Ди Каприо взялся спасать леса Амазонии

Американский актер Леонардо Ди Каприо выделит $5 млн, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров.

В Instagram актер объявил, что Earth Alliance - организация, которую Ди Каприо создал вместе с бизнесменами Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом, - создала фонд Amazon Forest, сообщает Громадське

"Организация будет заниматься помощью коренным жителям, пострадавшим от пожаров, а также компаниям, которые пытаются остановить пожары. Кроме обещанных $5 млн Earth Alliance также собирает пожертвования, чтобы помочь восстановить бразильский тропический лес", - говорится в сообщении.

Амазонка - крупнейший тропический лес в мире. В нем содержится жизненно важный запас углерода, который замедляет темпы глобального потепления. В лесах Амазонии проживает миллион коренных жителей, а также около трех миллионов видов животных и растений. В этом году в лесах Амазонии произошло более 75 тыс. пожаров. Это рекордное количество за 7 лет наблюдения.

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Президент США Дональд Трамп пожертвовал $ 100 тыс. Из своей зарплаты на исследования, связанные с борьбой с алкогольной зависимостью.

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