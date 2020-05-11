"Деньги не могут купить жизнь" - король регги умер от "болезни белых"

Музыкальный стиль регги во всех меломанов ассоциируется с именем ямайского певца Боба Марли.

Но на пике своей славы Боб Марли умер. Его не стало в 36 лет. Из-за рака умер 11 мая 1981 года.

Прошло 39 лет со дня его смерти. И он так и остается быть известным исполнителем регги. Именно он прославил это музыкальное направление на весь мир и сделал его очень популярным.

Автор: gettyimages Боб Марли: король регги умер от "болезни белых"

Чем запомнился Боб Марли миру, расскажем в интересных фактах из его короткой жизни.

1. Отец Боба Марли - британский военнослужащий

Боб Марли родился на Ямайке, на зеленом острове. На карибских берегах зародились его религия - растафарианство - и его музыка - регги. И теперь каждый уважающий себя ямайский негр пытается быть похожим на Боба Марли, пишет kasa.

Вопреки расхожему мнению, певец с Ямайки - полностью не афроамериканец. Он метис. Отец Боба был британским военнослужащим, а мать - простой девушкой из ямайской плантации. Марли видел своего отца всего два раза. Тот умер, когда будущему музыканту было 10. В ранней молодости Боб несколько раз пытался выйти на связь со своими белокожими родственниками, но не хотели с ним знаться.

2. Боб Марли брился налысо

Кто бы мог представить короля регги без его фирменных дредов? В юности Боб Марли примкнул к движению руд-боев. Им полагалось иметь бритую голову. Это потом уже певец принял растафианство и стал носить дреды. Марли лишился своей гордости только на последнем году жизни - дреды выпали из-за химиотерапии.

3. У Боба Марли было 11 детей

Жена у Боба была только одна - Рита Марли. Она пела у мужчины на бэк-вокале в группе The Wailers. Рита родила королю регги четырех детей. Остальные семь малышей появились у певца от шести разных женщин. Кстати, Боб, его дети и музыканты жили в отдельном доме. Женщинам туда разрешалось входить только в юбках и без макияжа.

Автор: gettyimages Боб Марли и его жена Рита

"Хочешь общаться с раста - отвергай "вавилонские "штучки", - считал певец ("Вавилон" в растафианстве - образ жизни западного общества).

4. Боба Марли потеряла "болезнь белых"

Музыкант обожал футбол. Но однажды во время игры соперник наступил ему на ногу и проткнул шипами большой палец. Пошло заражение. Через время врачи обнаружили там же злокачественную меланому. Палец надо было ампутировать. Но Марли категорически отказался.

"Раста не приемлет ампутации. Я не допускаю, чтобы человека разбирали на запчасти", - пояснил Боб Марли.

Лечения, в том числе химиотерапия, не дали результата. 11 мая 1981 Боб Марли скончался в больнице. Отметим, что меланома бывает, в основном, у белокожих людей. Многие видят в этом злую иронию: борец за права темнокожих умер от "болезни белых".

5. Последние слова

"Деньги не могут купить жизнь", - последние слова Боба Марли перед смертью, сказанные сыну. В этой фразе весь король регги. Но для него жизнь была чем-то большим, чем возможностью вставать каждое утро, готовить завтрак, прикуривать самокрутку и пялиться в экран телевизора. Для него жизнь - это состояние души.

Автор: gettyimages Боб Марли: король регги умер от "болезни белых"

6. Боба Марли похоронили с футбольным мячом

Певца похоронили на родине - на Ямайке. В склепе с музыкантом оставили гитару, футбольный мяч, пучок марихуаны, Библия и кольцо, подаренное эфиопским принцем.

7. Большинство наград Боб Марли получил посмертно

Певец был популярен во всем мире и по жизни. А на Ямайке его вообще считали и продолжают считать пророком. Но большую часть наград Боб Марли получил уже после смерти. В 1994 году его имя внесли в американский Зал славы рок-н-ролла, в 2001 году - в честь была открыта звезда на Аллее славы в Голливуде. В том же году Боба Марли наградили "Грэмми". В 1999 году журнал "Time" назвал его "Exodus" альбомом века. Вскоре BBC заявил, что "One Love" - песня тысячелетия. Тот же телеканал по результатам опроса включил Боба Марли в список лириков всех времен. А журнал Rolling Stone в 2004 году отдал Марли одиннадцатое место в рейтинге 100 артистов всех времен. Документальный фильм "Марли" о жизни певца вышел в 2012 году.

Автор: gettyimages Боб Марли: король регги умер от "болезни белых"

8. Марли популярнее президентов

Боб Марли на Ямайке - самая популярная персона, известный всех президентов, бобслеистов, Усэйна Болта и даже собственного сына, который продает пластинки миллионными тиражами. Песня "One Love" Боба Марли признана неофициальным гимном страны, а в каждом доме, даже если там нет портрета президента или иконы с изображением Иисуса Христа или святого эфиопской православной церкви Аарона Странного, обязательно будет хотя бы один плакат Боба Марли.

Автор: gettyimages Боб Марли: король регги умер от "болезни белых"

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Боб Марли умер, а его музыка до сих пор живет. И прибыль приносит не только она, но и наушники и другая аудиотехника под брендом House of Marley. Также деньги приносит компания Marley Beverage Co., созданная наследниками певца.

В 2019 году певец Майкл Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes. Всего в рейтинг Forbes попали 13 знаменитостей. Среди них также - американский игрок в гольф Арнольд Палмер, музыканты Боб Марли и Джон Леннон, актриса Мэрилин Монро.