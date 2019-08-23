День Государственного Флага: как украинские селебритис поздравили страну

Украина сегодня, 23 августа, празднует День Государственного Флага.

С самого утра украинские звезды поздравляют подписчиков с праздником, публикуют снимки с сине-желтым флагом и пишут напутственные слова.

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Президент Украины Владимир Зеленский разместил в Instagram фото у большого флага, который держат 3 военных.

Автор: @zelenskiy_official Сеть пестрит поздравлениями ко Дню Флага Украины

Ведущая телешоу "Светская жизнь" Катя Осадчая поделилась в Insta-stories картинкой флага и поблагодарила военных за то, что они дарят свободу и мир на нашей земле.

Автор: @kosadcha Сеть пестрит поздравлениями ко Дню Флага Украины

Святослав Вакарчук показал трогательное фото с флагом в руках и рассказал, что испытывает гордость и уважение к украинскому атрибуту.

Автор: @sviatoslav.vakarchuk Сеть пестрит поздравлениями ко Дню Флага Украины

Телеведущая на "1+1" Лидия Таран поделилась снимком на фоне флага.

"А наш красивый, правда? Люблю его. С Днем Флага, друзья", - подписала публикацию звезда.

Автор: @lidiyataran Сеть пестрит поздравлениями ко Дню Флага Украины

Маричка Падалко сделала фото в Северодонецке с сине-желтым в руках.

"Уже готовим праздничный эфир ко Дню Независимости. С Днем Флага", - говорилось в подписи к фотографии.

Автор: @marichkapadalko Сеть пестрит поздравлениями ко Дню Флага Украины

Телеведущая Леся Никитюк залила фото флага в Stories с опросом, красивый ли украинский атрибут независимости.

Автор: @lesia_nikituk Сеть пестрит поздравлениями ко Дню Флага Украины

Певица Ирина Федишин поздравила украинский с праздником в видеообращении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 22 Авг 2019 в 10:29 PDT

Президент Владимир Зеленский призвал украинский в День государственного флага вывесить из окон желто-голубые флаги. Для этого глава государства записал видеообращение.