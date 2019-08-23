День Государственного Флага: как украинские селебритис поздравили страну

Украина сегодня, 23 августа, празднует День Государственного Флага.
С самого утра украинские звезды поздравляют подписчиков с праздником, публикуют снимки с сине-желтым флагом и пишут напутственные слова.
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Президент Украины Владимир Зеленский разместил в Instagram фото у большого флага, который держат 3 военных.
Ведущая телешоу "Светская жизнь" Катя Осадчая поделилась в Insta-stories картинкой флага и поблагодарила военных за то, что они дарят свободу и мир на нашей земле.
Святослав Вакарчук показал трогательное фото с флагом в руках и рассказал, что испытывает гордость и уважение к украинскому атрибуту.
Телеведущая на "1+1" Лидия Таран поделилась снимком на фоне флага.
"А наш красивый, правда? Люблю его. С Днем Флага, друзья", - подписала публикацию звезда.
Маричка Падалко сделала фото в Северодонецке с сине-желтым в руках.
"Уже готовим праздничный эфир ко Дню Независимости. С Днем Флага", - говорилось в подписи к фотографии.
Телеведущая Леся Никитюк залила фото флага в Stories с опросом, красивый ли украинский атрибут независимости.
Певица Ирина Федишин поздравила украинский с праздником в видеообращении.
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Президент Владимир Зеленский призвал украинский в День государственного флага вывесить из окон желто-голубые флаги. Для этого глава государства записал видеообращение.
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