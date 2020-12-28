Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной

Украинская певица 35-летняя Тина Кароль удивила поклонников экстравагантной фотографией.
Артистка предстала перед камерами полностью обнаженной. Пикантное, но в то же время нежное фото звезда разместила в Instagram.
Обнаженную грудь Кароль чувственно прикрывает рукой, а образ дополнила нежным макияжем. Она хотела привлечь внимание фанатов к грядущему релизу "Юбилейный альбом" на Spotify.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обольстительная Тина Кунаки прогулялась по берегу только в микротрусиках
Недавно звезда раскованно позировала, сидя на полу. Белья на артистке не видно, поэтому можно подумать, что она абсолютно голая. На фотографиях Кароль предстала в черном платье необычного покроя. Она эффектно обнажила талию певицы и прикрывала грудь куском ткани.
×
Комментарии