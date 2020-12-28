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понедельник, 28 декабря 2020 07:28

Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
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Украинская певица 35-летняя Тина Кароль удивила поклонников экстравагантной фотографией.

Артистка предстала перед камерами полностью обнаженной. Пикантное, но в то же время нежное фото звезда разместила в Instagram.

Фото: instagram.com/tina_karol

Обнаженную грудь Кароль чувственно прикрывает рукой, а образ дополнила нежным макияжем. Она хотела привлечь внимание фанатов к грядущему релизу "Юбилейный альбом" на Spotify.

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Недавно звезда раскованно позировала, сидя на полу. Белья на артистке не видно, поэтому можно подумать, что она абсолютно голая. На фотографиях Кароль предстала в черном платье необычного покроя. Она эффектно обнажила талию певицы и прикрывала грудь куском ткани.

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